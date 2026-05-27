El Mundo

Gobierno de Estados Unidos demanda a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) alegando que no aborda el antisemitismo en su campus

‘Algunos estudiantes fueron agredidos físicamente, resultaron heridos, fueron expulsados del campus y privados de oportunidades educativas debido a su supuesta ascendencia judía o israelí’, alega la administración

EscucharEscuchar
Por AFP
El jardín delantero del Kerckhoff Hall de la UCLA. Foto utilizada con fines ilustrativos.
El jardín delantero del Kerckhoff Hall de la UCLA. Foto utilizada con fines ilustrativos. (Logan Ward/Wikipedia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosUCLAeducaciónantisemitismo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.