El Mundo

‘Gas de la risa’ genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

Producto provoca daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y reflejos

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Por AFP

París, Francia. El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamadogas de la risa genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas.








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