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Fuertes choques entre policías y manifestantes en el desbloqueo de una ruta en Bolivia

Campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz

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Por AFP
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan con policías y civiles durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan con policías y civiles durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia (Rodrigo Urzagasti / AFP/Rodrigo Urzagasti / AFP)







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