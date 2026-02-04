El Mundo

Frente frío golpea Centroamérica: estos serán los países más afectados

Lluvias intensas, vientos fuertes y cambios en las temperaturas marcarán varios días en Centroamérica. El avance de un frente frío redefine el panorama climático y estos países sentirán mayor impacto

Por El Comercio / Perú / GDA
Costa Rica y Panamá concentran las lluvias más intensas por un frente frío que provoca vientos fuertes y bajas temperaturas en la región.
Costa Rica y Panamá concentran las lluvias más intensas por un frente frío que provoca vientos fuertes y bajas temperaturas en la región. (Canva /Canva)







notas iaSUCfrente fríoCentroaméricaclima
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

