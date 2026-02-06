El Mundo

Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia en señal de apoyo político

Gesto es una muestra de apoyo al gobierno local y a Dinamarca, en medio de tensiones por declaraciones de Estados Unidos sobre el futuro de la isla

EscucharEscuchar
Por AFP
Icebergs en las aguas de Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. Canadá y Francia, países que se oponen firmemente al deseo de Donald Trump de controlar Groenlandia, abrirán consulados en la capital del territorio autónomo danés este 6 de febrero. Fotografía:
Icebergs en las aguas de Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. Canadá y Francia, países que se oponen firmemente al deseo de Donald Trump de controlar Groenlandia, abrirán consulados en la capital del territorio autónomo danés este 6 de febrero. Fotografía: (ODD ANDERSEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GroenlandiaEstados UnidosFranciaCanadáConsulados
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.