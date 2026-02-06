Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia en señal de apoyo político

Icebergs en las aguas de Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. Canadá y Francia, países que se oponen firmemente al deseo de Donald Trump de controlar Groenlandia, abrirán consulados en la capital del territorio autónomo danés este 6 de febrero. Fotografía:

Nuuk, Dinamarca. Francia y Canadá inauguraron este viernes sus consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, en un gesto diplomático interpretado como una muestra de apoyo al territorio autónomo danés frente a las reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de tomar control de la isla ártica.

La apertura de las representaciones diplomáticas fue valorada por analistas locales como un reconocimiento político al gobierno groenlandés y a su creciente protagonismo internacional.

“Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk”, afirmó Jeppe Strandsbjerg, politólogo de la Universidad de Groenlandia.

El académico agregó que la población local “agradece enormemente el apoyo” frente a los comentarios del mandatario estadounidense, quien junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó a anunciar la existencia de un “marco” para un eventual acuerdo sobre el futuro de Groenlandia, cuyos alcances no han sido precisados.

Tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado de forma tajante cualquier concesión en materia de soberanía, una posición que ha recibido el respaldo de países europeos.

En ese contexto, el nuevo cónsul general de Francia en Groenlandia, Jean-Noël Poirier —exembajador en Vietnam—, subrayó que su designación constituye una señal clara de apoyo europeo.

“Lo primero es escuchar a los groenlandeses, oírlos, dejar que nos expliquen su posición en profundidad y confirmarles nuestro apoyo, en la medida en que ellos y la parte danesa lo deseen”, explicó Poirier antes de viajar a Nuuk.

La decisión francesa de abrir un consulado había sido anunciada desde junio pasado, durante una visita del presidente Emmanuel Macron a la isla, y es anterior al más reciente aumento de tensiones diplomáticas.

Canadá, por su parte, informó a finales de 2024 su intención de establecer un consulado general en Groenlandia con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral.

Ambas representaciones diplomáticas dependerán de las embajadas de Francia y Canadá en Copenhague.

Para la diplomacia groenlandesa, la llegada de nuevos consulados también tiene un valor estratégico de cara a sus aspiraciones de mayor autonomía.

“Es la ocasión de entrenarse para la independencia manteniendo relaciones directas”, señaló Strandsbjerg.

En la misma línea, Christine Nissen, analista del centro de estudios Europa y experta en seguridad y defensa, afirmó que Groenlandia busca ampliar sus contactos directos con otros países europeos como parte de su reflexión sobre soberanía.

Groenlandia mantiene representaciones diplomáticas ante la Unión Europea desde 1992, en Washington desde 2014 y en Reikiavik desde 2017.

En Nuuk, Islandia abrió su consulado general en 2013 y Estados Unidos en 2020, país que ya había tenido una primera representación consular en la capital groenlandesa entre 1940 y 1953. Además, la Comisión Europea abrió una oficina en el territorio en 2024.