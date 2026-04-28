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Francia investiga reaparición de sitio web vinculado a violaciones en caso Pelicot

Sitio conocido como ‘Coco’ reapareció bajo el nombre ‘Cocoland’; su fundador fue acusado en enero de 2025 de complicidad en el tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores y conspiración criminal

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Por AFP
Esta fotografía muestra el logotipo del sitio web "Cocoland" en un teléfono inteligente en París el 28 de abril de 2026. Se ha abierto una investigación sobre la reaparición del sitio web Coco, ahora relanzado como Cocoland, a cargo de la unidad de delitos informáticos de la gendarmería francesa. El sitio, clausurado en 2024 por facilitar agresiones sexuales y ataques homófobos, reapareció con una nueva URL, provocando la indignación de grupos de protección infantil.
Esta fotografía muestra el logotipo del sitio web "Cocoland" en un teléfono inteligente en París el 28 de abril de 2026. (SIMON WOHLFAHRT/AFP)







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