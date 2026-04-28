Francia investiga reaparición de sitio web vinculado a violaciones en caso Pelicot

Esta fotografía muestra el logotipo del sitio web "Cocoland" en un teléfono inteligente en París el 28 de abril de 2026.

París, Francia. Francia investiga la reaparición de un sitio web que permitió al delincuente sexual Dominique Pelicot reclutar a decenas de extraños para violar a su entonces esposa Gisèle tras drogarla en su casa entre 2011 y 2020, informó este martes la fiscalía.

Las autoridades acusan a la plataforma Coco de estar vinculada a crímenes, incluyendo el abuso sexual de niños, la violación y el asesinato.

El sitio web, que estaba registrado en el extranjero, fue cerrado en junio de 2024.

La fiscalía de París declaró a la AFP haber abierto una investigación sobre la reapertura de la web, que ahora opera bajo el nombre de Cocoland.

Se ha abierto una investigación sobre la reaparición del sitio web Coco, ahora relanzado como Cocoland, a cargo de la unidad de delitos informáticos de la gendarmería francesa. La web, señalada en 2024 por facilitar agresiones sexuales y ataques homófobos, reapareció con una nueva URL, provocando la indignación de grupos de protección infantil.

Isaac Steidl, el fundador y gerente de Coco, fue acusado en enero de 2025 de complicidad en el tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet y conspiración criminal.

Él niega los cargos. Su abogado, Julien Zanatta, dijo que no tiene “nada que ver” con el nuevo sitio web.