Francia detecta toxina sospechosa en leche infantil retirada en 60 países

Francia confirmó la detección de cereulida en un bebé hospitalizado tras consumir leche infantil retirada en más de 60 países

Por AFP
Las autoridades francesas investigan si la presencia de cereulida en el bebé está directamente relacionada con la hospitalización.
Las autoridades francesas investigan si la presencia de cereulida en el bebé está directamente relacionada con la hospitalización. (FRED TANNEAU/AFP)







Francia, Leche infantil, Toxina, Cereulida
