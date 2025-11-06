El Mundo

Francia asciende de rango a militar judío cuyo castigo dividió al país hace 130 años

El Parlamento francés promovió a Alfred Dreyfus al rango de general de brigada. Conozca el caso de una de las mayores injusticias del siglo XIX.

Por AFP
El oficial del ejército francés Alfred Dreyfus (segundo por la derecha) conversa con el general del ejército francés Gillain (izquierda), quien acaba de condecorarlo con la Legión de Honor durante su ceremonia de rehabilitación en el patio principal de la Academia Militar de París el 21 de julio de 1906. Un acto de "reparación" y "reconocimiento": el Parlamento se prepara para ascender a Alfred Dreyfus al rango de general de brigada mediante la aprobación definitiva de una ley de rehabilitación que se examinará el 6 de noviembre de 2025 en el Senado, a pesar de algunas reservas de la derecha y el centro.
