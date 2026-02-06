El Mundo

Francés denuncia torturas y amenazas en cárceles de Venezuela: ‘Son verdaderos vampiros’

Camilo Castro relató abusos físicos y psicológicos tras ser acusado de espionaje y permanecer preso en centros controlados por la contrainteligencia venezolana

Por AFP
Un ciudadano francés narró las condiciones extremas, interrogatorios y torturas que sufrió durante su detención en Venezuela en medio de denuncias internacionales.
Un ciudadano francés narró las condiciones extremas, interrogatorios y torturas que sufrió durante su detención en Venezuela en medio de denuncias internacionales.







