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Flotilla de ayuda humanitaria llega a Cuba, sumida en crisis

El barco pesquero Maguro arribó al puerto de La Habana tres días después de lo previsto.

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Por AFP
Activista brasileño Thiago Avila con bandera cubana a bordo del Maguro, renombrado simbólicamente "Granma 2.0".
Activista brasileño Thiago Avila con bandera cubana a bordo del Maguro, renombrado simbólicamente "Granma 2.0". (YURI CORTEZ/AFP)







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