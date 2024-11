Fiscalía francesa pide 20 años de prisión contra Dominique Pelicot por abusar y drogar a exesposa

Aviñón. La fiscalía francesa solicitó este lunes la pena máxima de 20 años de prisión contra Dominique Pelicot. El hombre drogó durante una década a su ahora exesposa, Gisèle Pelicot , para violarla junto a desconocidos, en actos calificados como “abyectos”.

“Veinte años (...) es a la vez mucho y muy poco. Demasiado poco considerando la gravedad de los actos cometidos y repetidos”, afirmó la fiscal Laure Chabaud durante el juicio en Aviñón, al sur de Francia.

Este mediático proceso, que ha captado la atención mundial, llegó a su etapa final con el pedido de penas para los 51 acusados, uno de ellos en rebeldía. La etapa clave del juicio se extenderá tres días.

Para el fiscal Jean-François Mayet, el caso trasciende la condena o absolución. “Está en juego un cambio fundamental en las relaciones entre hombres y mujeres”, señaló al inicio de los alegatos finales.

Tras 11 semanas de juicio, el pedido de penas coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Es un símbolo más”, expresó Antoine Camus, abogado de la víctima. Desde el inicio del proceso, Gisèle rechazó un juicio a puerta cerrada. “La vergüenza debe cambiar de bando”, sostuvo Camus.

El fiscal reafirmó este mensaje. “Tenía usted razón, señora. Las imágenes difundidas (ante el público y la prensa) demuestran la importancia de cambiar la vergüenza de lugar”, subrayó.

A sus 71 años, Gisèle se convirtió en un símbolo feminista. “Estoy muy emocionada”, declaró al llegar al juicio, al que asistieron 138 medios acreditados, incluidos 57 internacionales.

Gisele Pelicot llega al juzgado de Aviñón para el juicio de su expareja Dominique Pelicot, acusada de drogarla durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en Aviñón. El veredicto se conocerá el 20 de diciembre y podría sentenciar a los acusados a hasta 20 años de prisión. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Un caso ‘de otra época’

El principal acusado, de 71 años, fue esposo de Gisèle durante casi 50 años y es padre de sus tres hijos. Está acusado de drogarla con medicamentos para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020. Pelicot admitió los hechos y desacreditó la defensa de otros acusados, quienes afirmaron creer que participaban en un juego sexual consensuado.

“En 2024, ya no se puede decir: ‘Ella no dijo nada. Estaba de acuerdo’. Es algo de otra época”, subrayó la fiscal Chabaud. Afirmó que los acusados no podían ignorar la falta de consentimiento ni escudarse en un supuesto acuerdo de la expareja.

La mayoría de los acusados, de entre 26 y 74 años, enfrenta hasta 20 años de prisión por violación agravada. Jean-Pierre M., de 63 años, único no acusado de violar a Gisèle, enfrenta 17 años de prisión por agredir sexualmente a su propia esposa usando métodos similares.

El veredicto se conocerá el 20 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre, las defensas presentarán sus alegatos finales. Béatrice Zavarro, abogada de Pelicot, afirmó que su cliente “está destrozado” y que la petición de 20 años de cárcel fue difícil de asimilar.

El juicio estuvo presente en las manifestaciones del fin de semana en Francia. Miles de personas denunciaron la violencia contra las mujeres y exigieron medidas legislativas más estrictas.

Bernadette Teyssonnière, de 69 años, asistió al juicio desde temprano el lunes. “Muchos hombres ven esto como un suceso sórdido más. Es lamentable”, expresó.

La repercusión del caso también llegó al ámbito internacional. Durante un acto oficial, el presidente Emmanuel Macron elogió la valentía de Gisèle, destacándola como una “ciudadana común” que ha dado “una lección al mundo”.