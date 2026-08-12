El Mundo

Fiscalía de México acusa a exgobernador por ocultar evidencias en caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Un exgobernador mexicano enfrentará juicio y prisión preventiva por el caso Ayotzinapa. Estas son las acusaciones de la fiscalía y la postura del imputado

EscucharEscuchar
Por AFP
Estudiantes de escuelas rurales sostienen una pancarta que dice "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" afuera del edificio del Senado mexicano durante una protesta para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP
Estudiantes de escuelas rurales sostienen una pancarta que dice "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" afuera del edificio del Senado mexicano durante una protesta para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP (RODRIGO OROPEZA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AyotzinapaMéxicodesaparecidosdesaparición forzadaGuerrero, México
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.