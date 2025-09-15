El Mundo

Fiscal que llevó caso Epstein demanda al gobierno tras su despido

Maurene Comey alega que su destitución fue ‘ilegal e inconstitucional’ y que solo se ejecutó porque su papá es crítico de Donald Trump

Por AFP

Nueva York, Estados Unidos. Una fiscal federal estadounidense que llevó el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell presentó una demanda este lunes tras ser despedida.








