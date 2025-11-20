El Mundo

Fiscal general de España inhabilitado por violar secreto judicial: ¿Qué implica para Pedro Sánchez?

Nuevo revés para el presidente Pedro Sánchez, que defendió a Álvaro García Ortiz, fiscal general inhabilitado. Lea por qué se dio la sanción.

Por AFP
Álvaro García promete el cargo de fiscal general del Estado en presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
Álvaro García promete el cargo de fiscal general del Estado en presencia del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (Fernando.Calvo/Pool Moncloa)







