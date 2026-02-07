Fiscal de El Salvador congela investigación por transferencias de $3,3 millones que involucran a Bukele y a Alba Petróleos, revela ‘El País’

Una investigación del diario ‘El País’ revela que la fiscalía de El Salvador frenó el expediente sobre Nayib Bukele y presuntos fondos de Alba Petróleos.

Una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa Alba Petróleos de El Salvador y a cuentas vinculadas al presidente Nayib Bukele permanece detenida desde el nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general salvadoreño, según reveló el diario español El País.

De acuerdo con documentos fiscales citados por ese medio, Bukele habría recibido cerca de $3,3 millones —a título personal y a nombre de tres empresas de su grupo familiar— provenientes de esa compañía, financiada con capital del Gobierno de Venezuela.

Los giros se habrían realizado en el 2013, cuando Bukele ejercía como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

La causa fue abierta en 2019 por el entonces fiscal general Raúl Melara, quien indagaba al Poder Ejecutivo de Bukele.

No obstante, Melara fue destituido el 1.º de mayo de 2021, el día en que el oficialismo asumió el control total de la Asamblea Legislativa y removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto, según El País, frenó el avance del expediente antes de llegar a los tribunales.

Dos exinvestigadores de la Fiscalía aseguraron que el caso no registra avances desde que Delgado asumió el cargo, en mayo de 2021.

Documentos vinculados a Bukele fueron incautados en allanamientos

El País detalló que, como parte de la investigación, se practicaron diferentes allanamientos a Alba Petróleos y a otras 27 empresas del conglomerado, un día antes de que Bukele asumiera la Presidencia.

Documentos incautados por la Fiscalía señalan que, en el 2013, el ahora mandatario recibió $1,9 millones a su nombre y otros $1,4 millones a través de empresas familiares, fondos que, según reportes periodísticos, provenían en su mayoría de capital venezolano canalizado por Inverval, una firma ligada a Alba.

Bukele ha sostenido que ese dinero correspondía a la venta parcial de un canal de televisión de su familia, aunque investigaciones citadas por El País indican que la empresa compradora estaba estrechamente vinculada al conglomerado Alba.

El reportaje también expone vínculos previos del fiscal general Delgado con Alba Petróleos, ya que actuó como su apoderado legal e intentó frenar los allanamientos del 2019. Además, una investigación del 2021 indicó que Delgado recibió pagos de esa empresa durante su etapa como abogado privado.