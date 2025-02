¿Fin de guerra en Ucrania?: La desconfianza hacia Trump cunde en Kiev y el frente de batalla

Bruselas y Kiev. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que quisiera acordar con Donald Trump un plan para poner fin a la guerra con Rusia, antes de incluir a Vladimir Putin en la negociación.

Zelenski admitió que no fue “muy agradable” que Trump hablara primero por teléfono con el líder del Kremlin, el pasado miércoles, antes de hacerlo con él. Por ello, pidió que Washington y Kiev acuerden un plan para “detener” a Putin antes de cualquier negociación.

Trump, cuyo país es el principal apoyo de Ucrania durante el conflicto con Rusia, causó un gran revuelo al acordar iniciar negociaciones “inmediatas” con su homólogo ruso.

Después de esa conversación, Kiev y sus aliados temen aún más que Washington acceda a los deseos de Moscú y deje de prestar su ayuda esencial, casi tres años después del inicio de la invasión rusa.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el contacto entre Trump y Putin no era una “traición” a Ucrania.

No obstante, el gesto motivó una reacción enérgica de los aliados europeos, que reclaman ser parte de las negociaciones y un balde de agua fría para los extenuados soldados ucranianos que combaten en el asolado frente este del país.

Horas después, Trump anunció para este viernes una reunión en Múnich, Alemania, entre “altos cargos” de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“Tienen una reunión en Múnich mañana. Rusia va a estar allí con nuestra gente. Ucrania también está invitada. No estoy seguro exactamente de quién representará a cada país, pero serán altos cargos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos", dijo el gobernante a periodistas en el despacho oval.

No obstante, Ucrania aseguró que no tiene previsto participar en la reunión. “Una posición común acordada [con los aliados de Kiev] debe estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. Por el momento, no hay nada sobre la mesa. Las conversaciones con los rusos no están previstas”, declaró Dmitro Litvin, asesor del presidente Zelenski.

‘Seguiremos perdiendo’

En el frío mordaz de la región de Donetsk, Artem, un comandante de la 93ª brigada, admite sin rodeos que un cese de la asistencia estadounidense tendría consecuencias “catastróficas”.

De hecho, el presidente Trump ya descartó el despliegue de tropas de su país en Ucrania.

“Seguiremos perdiendo”, comenta el militar de 42 años, quien afirma a AFP haber perdido “muchos amigos”.

Él supervisa el entrenamiento de sus nuevos soldados, que pronto tendrán que enfrentarse al fuego ruso. “Ya estamos pagando un alto precio y será aún más alto”, lamenta.

El militar, prudente, no se siente cómodo con los temas diplomáticos, pero dice que el cambio de tono de Washington le “preocupa”.

Los soldados ucranianos recibieron con recelo las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto al conflicto con Rusia.

El miércoles, la administración Trump consideró que la adhesión de Ucrania a la OTAN no era realista, al igual que un retorno del país a sus fronteras anteriores a 2014, es decir, con Crimea, que Moscú anexó ese año.

Dos desaires para Kiev que se suman a las declaraciones de Trump el lunes, quien mencionó la posibilidad de que Ucrania “podría ser rusa algún día”.

Algo impensable para el soldado Sava. “No quiero estar en Rusia. Por eso estoy aquí, en una guerra”, subraya.

‘¿Qué podemos hacer?'

En su grupo de soldados, en el que algunos prisioneros eligieron el ejército como alternativa a la encarcelación, las miradas se vuelven esquivas cuando se habla de Trump.

“Son políticos, nosotros solo gente común, ¿qué podemos hacer? Luchamos, eso es todo”, resume Sava.

Sin embargo, dice estar dispuesto a ceder algunos de los territorios ocupados para lograr la paz.

Andri Kovalenko, director para el ejército ucraniano del centro de lucha contra la desinformación, activo en las redes sociales, criticó la “miopía” de los “políticos”. Según él, Ucrania necesita “decisiones rápidas por parte de Europa”.

En las calles de Kiev, la capital, los comentarios fueron aún más severos.

“Inaceptable”, “inapropiado”, acusa Sofía, una estudiante de 18 años “indignada” por las declaraciones estadounidenses.

Negociar unilateralmente con el “dictador” Putin es “simplemente una traición hacia nosotros”, fustiga.

Está convencida de que, bajo tales condiciones, la paz solo durará “10 años, tal vez 15”, antes de que Trump “decida entregar toda Ucrania a Rusia”.

Sofía insta también al magnate republicano a pensar que “la separación por un océano no lo salvará de una guerra con Putin”.