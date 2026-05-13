Fiesta de 15 años y hantavirus: el brote que dejó 12 muertos en Argentina y hoy guía la investigación del MV Hondius

El histórico brote de hantavirus en Argentina reaparece como pieza clave para entender los contagios detectados en el crucero MV Hondius.

Los casos detectados en el crucero MV Hondius reactivaron el interés internacional por el brote de hantavirus que golpeó a Epuyén, Argentina, entre 2018 y 2019. Aquella emergencia sanitaria dejó 34 contagios confirmados y 12 fallecidos. Además, se convirtió en el mayor brote de hantavirus registrado en el país y en uno de los principales antecedentes sobre transmisión interpersonal del virus Andes Sur.

Comités de crisis y autoridades sanitarias de más de una decena de países siguen de cerca lo ocurrido hace ocho años en la comarca andina de Chubut. El objetivo es comprender cómo contener la propagación del virus detectado ahora en pasajeros del buque de exploración polar de la naviera Oceanwide Expeditions.

El virus Andes Sur es el único hantavirus conocido con capacidad de transmitirse de persona a persona. Esa característica colocó nuevamente bajo análisis lo sucedido en Epuyén, donde una cadena de contagios se relacionó con una fiesta de 15 años celebrada el 3 de noviembre de 2018.

El crucero MV Hondius partió el 1 de abril desde Ushuaia con una pareja neerlandesa a bordo. Leo y Mirjam Schlperoord-Huisman empezaron a presentar síntomas seis días después, mientras navegaban. Ambos habían recorrido Argentina, Chile y Uruguay durante más de cuatro meses antes del embarque.

Las autoridades investigan cómo contrajeron el virus. El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y ocho semanas. El promedio ronda los 18 días.

El caso que inició el mayor brote de hantavirus en Argentina

Víctor Díaz acudió un domingo de noviembre al hospital rural de Epuyén con síntomas que atribuía a un resfrío. El médico que lo atendió le pidió sacar cita para la semana siguiente porque no era día de consulta.

Díaz regresó días después. Tenía escalofríos, dolor muscular y decaimiento. Luego aparecieron fiebre, náuseas y dificultades respiratorias. Finalmente, fue trasladado al hospital de Esquel, donde permaneció varios días internado.

Los análisis confundieron inicialmente al personal médico. Se manejaron hipótesis como gripe A, neumonía atípica y cáncer de pulmón. Después llegó la confirmación del Instituto Malbrán: se trataba de hantavirus.

En ese momento, las autoridades todavía descartaban la transmisión interpersonal. Según recordó Díaz, el personal médico no utilizaba mascarillas y le indicaron que la enfermedad no era contagiosa entre personas.

El hombre sobrevivió al virus. Hoy tiene 74 años y vive en las afueras de Epuyén. En declaraciones recientes a AFP, recordó que perdió el conocimiento tras presentar manchas moradas y un fuerte deterioro físico.

La fiesta de 15 que apareció en la investigación epidemiológica

La investigación epidemiológica detectó un punto en común entre los primeros enfermos: una fiesta de 15 años celebrada en el salón Peumayen.

Al encuentro asistieron cerca de 50 personas. Allí coincidieron cinco de los primeros casos confirmados, incluido Víctor Díaz. Entre los asistentes también estaba Aldo Valle, quien luego se convirtió en la segunda víctima mortal del brote.

Los primeros síntomas aparecieron entre el 20 y el 26 de noviembre. La sospecha de contagio interpersonal empezó a crecer entre vecinos y familiares, especialmente porque ya existían antecedentes similares en El Bolsón durante 1996.

La situación aumentó la tensión en Epuyén. Vecinos comenzaron a organizarse mediante grupos de WhatsApp y exigieron reuniones con autoridades sanitarias para pedir información y medidas preventivas.

Diagnósticos erróneos y temor en la comunidad

El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud de Chubut emitió el primer parte oficial sobre el brote epidémico.

Para entonces, ya había fallecido Camila, una adolescente de 14 años que murió en el hospital de Esquel. Según relataron vecinos y familiares, inicialmente recibió otros diagnósticos, incluida una presunta peritonitis.

La hija de Víctor Díaz también enfermó. Primero le diagnosticaron una infección urinaria. Después se confirmó el hantavirus cuando la infección ya había comprometido uno de sus pulmones.

La exesposa de Díaz enfermó semanas después y murió el 3 de enero de 2019.

Vecinos y sobrevivientes cuestionaron durante meses la falta de medidas preventivas. Aseguraron que el uso obligatorio de mascarillas y el aislamiento llegaron tarde.

El aislamiento domiciliario compulsivo empezó el 11 de enero de 2019. Las autoridades sanitarias consideraron que esa decisión permitió frenar la cadena de transmisión.

La OMS sigue el caso del MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre el brote detectado en el MV Hondius.

Olivier Le Polain, jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, indicó esta semana que podrían aparecer nuevos casos durante las próximas semanas entre personas expuestas a los primeros pacientes.

Las investigaciones buscan determinar cómo ocurrió el contagio inicial en el crucero y si existen diferencias clínicas respecto al brote registrado en Epuyén.

La experiencia argentina continúa como uno de los antecedentes más relevantes para comprender la transmisión del virus Andes Sur y diseñar estrategias de contención sanitaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.