El Mundo

Fiesta de 15 años y hantavirus: el brote que dejó 12 muertos en Argentina y hoy guía la investigación del MV Hondius

La transmisión interpersonal del virus Andes Sur registrada en Epuyén sirve hoy de referencia para investigar los contagios en el crucero MV Hondius

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Pasajeros con trajes protectores azules suben a un autobús militar tras ser evacuados del crucero MV Hondius
El histórico brote de hantavirus en Argentina reaparece como pieza clave para entender los contagios detectados en el crucero MV Hondius. (JORGE GUERRERO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGhantavirusArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.