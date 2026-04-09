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Familia británica vivía con 250 perros hacinados en una casa: Así manejarán el impactante caso las autoridades

Fotografías hicieron creer a muchos que eran creadas con inteligencia artificial, pero autoridades encontraron a los 250 perros en casa de una familia en Reino Unido.

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Por AFP
Esta fotografía sin fecha, distribuida a AFP el 9 de abril de 2026 por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), muestra a perros mestizos tipo caniche (poodle-cross) mantenidos en una vivienda, en un lugar no revelado del Reino Unido.
Esta fotografía sin fecha, distribuida a AFP el 9 de abril de 2026 por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), muestra a perros mestizos tipo caniche (poodle-cross) mantenidos en una vivienda, en un lugar no revelado del Reino Unido. (HANDOUT/AFP)







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