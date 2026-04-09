Familia británica vivía con 250 perros hacinados en una casa: Así manejarán el impactante caso las autoridades

Esta fotografía sin fecha, distribuida a AFP el 9 de abril de 2026 por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), muestra a perros mestizos tipo caniche (poodle-cross) mantenidos en una vivienda, en un lugar no revelado del Reino Unido.

Londres, Reino Unido. Una asociación británica protectora de animales anunció haber rescatado a 250 perros hacinados en una casa, un hallazgo impactante que hizo creer a internautas que una foto tomada había sido generada por inteligencia artificial (IA).

En la imagen, decenas de perros cruzados con caniche, en su mayoría de color beige, apiñados en un salón, levantan la cabeza hacia el fotógrafo.

Los miembros de la asociación RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) fueron llamados por los propietarios, que estaban “desbordados”.

“El número de perros y sus condiciones de vida se habían vuelto rápidamente inmanejables debido a circunstancias familiares particularmente difíciles”, explicó RSPCA en un comunicado.

La asociación no dio detalles sobre los propietarios, pero indicó que se trataba de personas “extremadamente vulnerables”.

La foto de los perros “es tan impactante que la RSPCA se ha visto obligada a desmentir las acusaciones de que fue creada por IA”, señaló el miércoles la asociación en un comunicado.

Desde 2021, la RSPCA ha registrado un aumento del 70% en los incidentes relacionados con hogares que albergan 10, 20 o incluso 100 animales en Inglaterra y Gales.

“Los casos en los que un gran número de animales se mantiene en un mismo lugar pueden estar relacionados con problemas de salud mental o con criadores que recurren a prácticas inapropiadas”, según la asociación.

“Incluso personas que inicialmente tienen buenas intenciones ven a menudo cómo la situación se les escapa de las manos”, subrayó.

La RSPCA rescató a 87 de los 250 perros, mientras que la asociación Dogs Trust se ocupará del resto.

Entre los perros destaca el caso de Stevie y Sandy, para los que todavía buscan una familia de acogida.

Estos dos perros deberán permanecer juntos, ya que Sandy es guía de Stevie, un cocker spaniel ciego y sordo.