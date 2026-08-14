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Fallo histórico en Europa: Francia aprueba la ley de muerte asistida tras años de debate

El Consejo Constitucional de Francia validó la ley de muerte asistida para enfermos incurables

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Por AFP
Entrada al Consejo Constitucional de Francia.
Entrada al Consejo Constitucional de Francia. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







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