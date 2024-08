Fallece la mujer más longeva del mundo a los 117 años: La historia de María Branyas

María Branyas Morera, reconocida como la persona más anciana del mundo, falleció a los 117 años en España. Según informó su familia este martes, murió mientras dormía, en un estado de tranquilidad y sin dolor, tras haber sobrevivido a guerras y pandemias a lo largo de su extensa vida.

La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial de Branyas en la red social X, donde escribieron: “María Branyas nos ha dejado. Ha muerto como quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”. En mensajes previos, la propia Branyas había anticipado su inminente partida, expresando: “Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas”.

El presidente del Gobierno regional catalán, Salvador Illa, lamentó su fallecimiento, refiriéndose a ella como “la abuela de Cataluña” y destacando su sabiduría y el valor de su vida.

Branyas era reconocida por el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos y el libro Guinness de los récords como la persona más longeva del mundo, sucediendo a la francesa Lucile Randon, quien falleció a los 118 años en enero de 2023. Ahora, el título de persona más anciana lo ostenta la japonesa Tomiko Itooka, nacida el 23 de mayo de 1908, con 116 años.

María Branyas Morera, la persona más anciana del mundo, falleció a los 117 años mientras dormía, dejando un legado de sabiduría. GOVERN (Foto de ARCHIVO) 04/3/2024

Nacida en San Francisco el 4 de marzo de 1907, Branyas sobrevivió a la gripe española de 1918, dos guerras mundiales, la Guerra Civil española y al COVID-19, que contrajo en 2020 a los 113 años. Vivió sus últimos años en una residencia de ancianos en Olot, Cataluña.

A lo largo de su vida, María Branyas se casó en 1931 con un médico y tuvo tres hijos, uno de ellos fallecido, además de 11 nietos y numerosos bisnietos. Un estudio de la Universidad de Barcelona analizó su ADN para entender las causas de su longevidad. A pesar de su avanzada edad, Branyas conservó una mente lúcida hasta sus últimos días.

¿Cuántos años puede llegar a vivir un ser humano?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.