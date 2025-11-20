El Mundo

Exrehén israelí denuncia agresión sexual durante cautiverio en Gaza

Guy Gilboa-Dalal, rehén liberado después de dos años, declaró haber sufrido agresión sexual por parte de un carcelero de Hamás, en el primer testimonio masculino de este tipo.

EscucharEscuchar
Por AFP
Campo de desplazados en la ciudad de Gaza el 14 de noviembre anterior. Fotografía:
Campo de desplazados en la ciudad de Gaza el 14 de noviembre anterior. Fotografía: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GazaRehénIsraelAgresión sexualGuy Gilboa-Dalal
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.