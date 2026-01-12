El Mundo

Expresidente panameño se declara inocente en juicio por lavado de dinero del caso Odebrecht

El expresidente panameño Ricardo Martinelli negó ante un tribunal las acusaciones de lavado de dinero vinculado a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por AFP
La Corte Suprema de Panamá rechazó el último recurso que le quedaba al expresidente Ricardo Martinelli para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, según un fallo divulgado el pasado 2 de febrero.
El exmandatario Juan Carlos Varela y dos hijos de Martinelli también están acusados. (ROBERTO CISNEROS/AFP)







