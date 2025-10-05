El Mundo

Exposición de arte en Moscú exhibe la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

Exposición incluye lienzos de soldados en combate, retratos de Kim Jong Un y el kimchi

Por AFP
Moscú inauguró una exposición que celebra la alianza con Corea del Norte. Se muestran lienzos de soldados en combate, retratos de Kim Jong Un y el kimchi.
Moscú inauguró una exposición que celebra la alianza con Corea del Norte. Se muestran lienzos de soldados en combate, retratos de Kim Jong Un y el kimchi. (AFP/AFP)







