Exnovia de Fernando Cerimedo, atacada en Bolivia, pide protección: el caso que salpica a los Milei

La declaración de Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, fue suspendida este miércoles 26 de agosto luego de que solicitara ser incorporada a un programa de protección de testigos en Bolivia.

Beller había sido citada por la Fiscalía Departamental de La Paz para declarar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, quien permanece detenido en Santa Cruz de la Sierra como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra ella ocurrido el 17 de agosto.

La mujer ya había declarado en la causa por el intento de homicidio. Ahora, su abogado pidió que sea incluida en el programa de protección, después de que Beller afirmara públicamente que posee información sobre supuestos actos de corrupción relacionados con Cerimedo.

La investigación por enriquecimiento ilícito se desarrolla de forma paralela al expediente por el ataque. La hipótesis de los investigadores de La Paz es que Cerimedo habría incrementado de manera desproporcionada su patrimonio mediante actividades relacionadas con el Estado boliviano.

Durante allanamientos, las autoridades encontraron más de $40.000 en distintas monedas, un vehículo con identificación oficial, muebles con compartimentos ocultos y tarjetas personales que identificaban a Cerimedo como “asesor principal” de la Presidencia boliviana. También localizaron lo que la Fiscalía describió como una “minigranja de bots” para administrar cuentas falsas en redes sociales.

Otro testigo, Luis Enrique Villarroel, declaró que Cerimedo le pidió un préstamo de $50.000 días antes del ataque y que él pudo facilitarle $17.000. Villarroel también declaró que le estaba vendiendo a Cerimedo una propiedad por $200.000 y que el consultor ya había pagado $170.000.

Bolivia abre investigación

Cerimedo enfrenta cuatro procesos en Bolivia: uno por el ataque contra Beller, otro por presunto enriquecimiento ilícito, un tercero por hechos anteriores de violencia contra ella y una investigación adicional por presuntos vínculos con vuelos irregulares relacionados con sustancias controladas.

El Gobierno boliviano también decidió intervenir en la causa patrimonial. El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, anunció que el Ejecutivo se presentó como parte coadyuvante y que pondrá a disposición de la Fiscalía información que contribuya a investigar las acusaciones.

Beller ha afirmado que Cerimedo recibía supuestas “comisiones” por contratos estatales de hidrocarburos y oro con empresas privadas. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que ahora deberán ser verificadas por la Justicia.

El caso también genera interés en Argentina debido a los vínculos que Cerimedo mantuvo con el espacio político de Javier Milei. El consultor estuvo a cargo de la comunicación digital del sector libertario durante la campaña presidencial de 2023 y posteriormente continuó teniendo acceso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, según registros citados por el periodista Enrique García Medina en una columna publicada por LA NACION.

En su columna, García Medina también abordó los vínculos de Cerimedo con la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el periodista, Beller ha señalado que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían estado vinculados con la filtración de audios atribuidos al exdirector de esa agencia, Diego Spagnuolo.

La diputada argentina Marcela Pagano pidió que Beller sea convocada a declarar ante la Justicia argentina y que sea incorporada al programa nacional de protección de testigos. La mujer ha dicho que posee grabaciones y documentación que podrían respaldar sus afirmaciones.