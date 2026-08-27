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Exnovia de Fernando Cerimedo, atacada en Bolivia, pide protección: el caso que salpica a los Milei

Nadia Beller iba a declarar sobre el patrimonio de Cerimedo, pero pidió protección tras asegurar que tiene información sobre supuestos actos de corrupción

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Por La Nación / Argentina / GDA

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Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla.
Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla. (Captura de pantalla/La Nación / Argentina / GDA)







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