Exmodelo brasileña amenaza con revelar información sobre Donald Trump y Melania en caso vinculado a Epstein

Exmodelo brasileña promete exponer datos sobre Trump y Melania. Caso se relaciona con Epstein y disputas personales.

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro, de 41 años, publicó una serie de mensajes en la red social X en los que afirmó que pretende exponer información sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. En sus publicaciones, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias y que incluso planea acciones legales.

Ungaro, quien mantuvo una relación con el empresario italiano Paolo Zampolli, aliado de Trump, lanzó acusaciones directas contra el mandatario, a quien calificó como pedófilo. También indicó que actuará legalmente contra Melania Trump.

Las publicaciones surgieron como respuesta a un video de la primera dama, en el que negó vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La exmodelo sostuvo que tuvo cercanía con la pareja durante dos décadas. Además, afirmó que estuvo presente en momentos relevantes de su vida personal, incluidos cumpleaños de su hijo, en los que, según su versión, hubo participación del Servicio Secreto.

Ungaro indicó que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en 2025 tras vivir 23 años en Estados Unidos. Atribuyó esa situación a la influencia de Zampolli en instancias de poder en Washington. Un reportaje del New York Times confirmó que el empresario contactó a un alto funcionario migratorio para que ella fuera trasladada a un centro de detención.

El objetivo, según esa versión, era recuperar la custodia del hijo de ambos, Giovanni, de 15 años, en medio de un proceso judicial.

La exmodelo también señaló que fue invitada a declarar ante el Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos, que investiga el caso Epstein, aunque aún no recibe citación formal.

Relato sobre vuelo con Epstein

Ungaro relató que en 2002 abordó un avión vinculado a Epstein. En ese vuelo, según indicó, viajaban cerca de 30 jóvenes. Aseguró que le llamó la atención que parecían más estudiantes que modelos.

Ese traslado ocurrió desde París hacia Nueva York. La exmodelo viajaba acompañada por el agente francés Jean-Luc Brunel, señalado como reclutador de Epstein.

Ese mismo año conoció a Zampolli. Posteriormente inició una relación con él que se extendió por 19 años.

Señalamientos contra Zampolli

Ungaro acusó al empresario italiano de abuso sexual y violencia doméstica durante su relación. Indicó que uno de los episodios ocurrió en una residencia en Nueva York.

También afirmó que asistió a eventos organizados por figuras del entretenimiento, entre ellos el productor Sean “Diddy” Combs. Según su versión, en esas actividades participaban celebridades y miembros de la realeza europea.

Vínculos con Trump y el caso Epstein

Zampolli mantiene una relación cercana con Donald Trump. Actualmente ocupa el cargo de enviado especial para alianzas globales.

Ambos se conocen desde la década de 1990 y formalizaron vínculos laborales en 2004. La relación se fortaleció durante la campaña presidencial de 2016.

El empresario también aseguró haber gestionado la documentación migratoria de Melania Trump cuando trabajaba como modelo en Estados Unidos.

El círculo social de Zampolli incluyó a Jeffrey Epstein. En 2004, ambos intentaron adquirir la agencia Elite Models. Además, Epstein visitaba con frecuencia la agencia ID Models, fundada por Zampolli.

El nombre del empresario aparece en múltiples registros del caso Epstein divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.