El Mundo

Exmodelo brasileña amenaza con revelar información sobre Donald Trump y Melania en caso vinculado a Epstein

Amanda Ungaro afirma que revelará información sobre Trump y su entorno tras años de cercanía y conflictos personales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Exmodelo brasileña promete exponer datos sobre Trump y Melania. Caso se relaciona con Epstein y disputas personales.
Exmodelo brasileña promete exponer datos sobre Trump y Melania. Caso se relaciona con Epstein y disputas personales. (Amanda Ungaro/Cortesía a O Globo)







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