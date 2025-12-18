El Mundo

Exencargado de la morgue de Harvard recibe ocho años de prisión por vender restos humanos que terminaron hasta en una tienda de muñecas

La justicia federal señaló a Cedric Lodge como el eje de una red que desvió partes de cuerpos donados a la ciencia durante varios años

Por O Globo / Brasil / GDA
Un juez federal condenó a ocho años de cárcel al exjefe de la morgue de Harvard por vender restos humanos y dañar a más de 400 familias de donantes.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

