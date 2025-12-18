Exencargado de la morgue de Harvard recibe ocho años de prisión por vender restos humanos que terminaron hasta en una tienda de muñecas

Un juez federal condenó a ocho años de cárcel al exjefe de la morgue de Harvard por vender restos humanos y dañar a más de 400 familias de donantes.

El exencargado de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, Cedric Lodge, recibió una condena de ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para investigación científica. La sentencia se dictó el martes 16 por un juez federal en Pensilvania y cerró el capítulo central de un escándalo que sacudió a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

Lodge, de 58 años, dirigió la morgue de Harvard durante más de dos décadas. En mayo se declaró culpable del delito de transporte interestatal de bienes robados. En el mismo proceso judicial, su esposa, Denise Lodge, de 65 años, recibió una condena de un año de prisión por participar en la venta y el envío de los restos desviados.

El juez federal Matthew Brann señaló a Cedric Lodge como el principal responsable del esquema. Indicó que el exfuncionario conocía la responsabilidad ética del programa de donaciones anatómicas y aprovechó la decisión altruista de quienes entregaron sus cuerpos para el avance de la ciencia.

De acuerdo con la fiscalía, entre 2018 y marzo del 2020, Lodge sustrajo órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas luego de su uso en actividades académicas. El material se retiró sin conocimiento de la universidad ni de las familias. Posteriormente se trasladó desde el área de Boston hasta la vivienda del matrimonio en Goffstown, New Hampshire, así como a otros puntos de Massachusetts y Pensilvania.

Red de compradores y daño a las familias

Las investigaciones determinaron que Lodge comercializaba las partes del cuerpo con compradores contactados por internet, incluso mediante grupos en redes sociales. Denise Lodge se encargó de los envíos y de recibir los pagos por medio de plataformas digitales. En un caso documentado, un comprador ingresó a la propia morgue de Harvard y adquirió dos rostros preservados por $600.

El esquema generó ingresos estimados entre $40.000 y $95.000, según la fiscalía. Las autoridades calcularon que más de 400 familias de donantes resultaron afectadas. Parientes expusieron ante el tribunal la angustia por desconocer qué partes fueron robadas y dónde se encuentran, así como la pérdida de tranquilidad provocada por el caso.

Durante la audiencia, Cedric Lodge manifestó remordimiento y reconoció que traicionó la confianza de las familias y de la institución. Denise Lodge también ofreció disculpas y expresó vergüenza por su participación. Los fiscales solicitaron una pena máxima de 10 años, al considerar que la conducta impactó la conciencia pública.

La sentencia se dictó días después de que Katrina Maclean, comerciante de Massachusetts, aceptara ante un tribunal que compró y revendió restos humanos provenientes de Harvard. Parte del material se utilizó para fabricar muñecas que se vendían en su tienda.

Harvard informó que despidió a Lodge en mayo del 2023 y señaló que sus acciones contradecían los valores de la universidad. Cedric y Denise Lodge deberán presentarse al sistema penitenciario el 16 de enero.

