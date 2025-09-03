Jueza de Estados Unidos anula recorte de fondos a Harvard ordenado por Trump

Nueva York. Una jueza estadounidense ordenó el miércoles anular los recortes de fondos impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump a la Universidad Harvard, a la que acusaba de antisemitismo y parcialidad en la institución.
