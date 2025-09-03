Economía

Jueza de Estados Unidos anula recorte de fondos a Harvard ordenado por Trump

Una jueza federal en Boston anuló los recortes de fondos del gobierno de Donald Trump contra Harvard, al calificarlos como una violación de la Primera Enmienda.

Por AFP

Nueva York. Una jueza estadounidense ordenó el miércoles anular los recortes de fondos impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump a la Universidad Harvard, a la que acusaba de antisemitismo y parcialidad en la institución.








