Exembajador británico fue arrestado por presunta conducta indebida vinculada al caso Epstein

La policía metropolitana detuvo al exembajador británico tras la divulgación de documentos del fallecido financiero Jeffrey Epstein que revelarían supuestos vínculos comprometedores.

Por AFP
La policía arrestó al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, en una investigación por mala conducta en el servicio público, en medio de acusaciones sobre sus vínculos con el desacreditado financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
La policía arrestó al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, en una investigación por mala conducta en el servicio público, en medio de acusaciones sobre sus vínculos con el desacreditado financiero estadounidense Jeffrey Epstein. (GLYN KIRK/AFP)







