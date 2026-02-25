El Mundo

Excandidato venezolano excarcelado aparece en Congreso de Estados Unidos por invitación de Trump

Un excandidato presidencial apareció este martes en la tribuna de invitados de honor del Congreso, por invitación del presidente Donald Trump.

Por AFP
Enrique Márquez denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intenta desalentar la participación electoral al detener a dirigentes opositores y generar desconfianza en el proceso electoral, con el fin de provocar abstención.
Enrique Márquez fue candidato en Venezuela. (JUAN BARRETO/AFP)







