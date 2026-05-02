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Europa se prepara para defenderse sola: Alemania y la OTAN reaccionan al retiro de tropas de Estados Unidos

Trump retiró 5.000 soldados de Alemania

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Por AFP
El presidente de Donald Trump se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026.
El presidente de Donald Trump se reunió con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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