Europa elimina sobres plásticos de salsas y miel en bares y restaurantes desde agosto

Europa aplicará nuevas restricciones contra envases plásticos desechables en restaurantes y cafeterías a partir del 12 de agosto.

La Unión Europea obligará a retirar los envases monodosis de plástico en cafeterías, hoteles y restaurantes a partir del 12 de agosto. La medida forma parte del reglamento 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo. El objetivo consiste en reducir los residuos plásticos en los países miembros.

Los establecimientos tendrán tres meses para sustituir sobres y recipientes de un solo uso utilizados para productos como salsas, mermeladas, miel, leche, azúcar, sal y especias.

La normativa afectará productos comunes en el sector de hostelería. Entre ellos destacan envases de ketchup, mayonesa, mantequilla y otros aliños cuando sean de plástico y desechables.

Ante las dudas generadas en el sector, Hostelería de España inició una campaña informativa en redes sociales para aclarar el alcance del reglamento y las opciones permitidas.

¿Qué formatos sí estarán autorizados?

El reglamento permitirá el uso de sobres de papel y envases fabricados con plástico compostable certificado. Sin embargo, estos últimos podrán utilizarse únicamente hasta el 2030.

Los negocios deberán reemplazar los recipientes de plástico por dispensadores a granel, tarros reutilizables o empaques de papel.

Además, tendrán que aplicar protocolos de higiene para garantizar la seguridad alimentaria en los sistemas reutilizables.

Excepciones incluidas en la normativa

La legislación europea contempla algunas excepciones. Una de ellas aplica para envases utilizados en alimentos preparados para llevar y destinados al consumo inmediato sin preparación adicional.

También quedarán exentos los recipientes necesarios para mantener condiciones de higiene y seguridad en espacios de atención médica individualizada, como hospitales, clínicas y residencias asistenciales.

La regulación incorpora restricciones para frutas y hortalizas frescas preenvasadas en cantidades menores a 1,5 kilogramos tanto en restaurantes como en supermercados.

Sanciones quedarán en manos de cada país

Por ahora, el reglamento no establece sanciones concretas por incumplimiento.

Los Estados miembros de la Unión Europea tendrán plazo hasta el 12 de febrero de 2027 para definir medidas y penalizaciones.

La norma también fija que desde el 1 de enero de 2030 todos los envases comercializados deberán ser reciclables.

El reglamento busca facilitar la transición de operadores económicos y avanzar en las metas del Plan de Acción para la Economía Circular impulsado por la Unión Europea.

Según datos de Eurostat citados en el reglamento, entre 2010 y 2021 los envases representaron un alto consumo de materias primas en la región.

El informe indicó que el 40% de los plásticos y el 50% del papel utilizados en la Unión Europea se destinan a envases. Además, estos productos generan el 36% de los residuos sólidos urbanos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.