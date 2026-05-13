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Europa elimina sobres plásticos de salsas y miel en bares y restaurantes desde agosto

Cafeterías, hoteles y restaurantes deberán sustituir envases plásticos monodosis por alternativas más sostenibles desde agosto

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Europa aplicará nuevas restricciones contra envases plásticos desechables en restaurantes y cafeterías a partir del 12 de agosto.
Europa aplicará nuevas restricciones contra envases plásticos desechables en restaurantes y cafeterías a partir del 12 de agosto. (Canva stock/ภาพของnisara/Devonyu de Getty Images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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