Tecnología

Unión Europea acuerda prohibir sistemas de inteligencia artificial que permitan crear ‘deepfakes’ sexuales

La medida también aplaza obligaciones para sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo

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Por Jailine González Gómez
La UE acordó prohibir sistemas de IA usados para generar contenido sexual no consentido y pornografía infantil.
La UE acordó prohibir sistemas de IA usados para generar contenido sexual no consentido y pornografía infantil. (Canva stock/Yaroslav Danylchenko/Vertigo3d de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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