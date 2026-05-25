Europa elimina los sobres de azúcar y sal en restaurantes: la nueva norma ya tiene fecha

Los sobres individuales de azúcar, sal y salsas desaparecerán de restaurantes, cafeterías y bares de Europa a partir del próximo 12 de agosto, tras la entrada en vigor de una nueva regulación aprobada por la Unión Europea que busca reducir residuos y limitar el uso de plásticos desechables.

La medida forma parte de una estrategia ambiental impulsada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que aprobaron en diciembre del 2025 un reglamento para restringir de forma significativa los plásticos de un solo uso.

En la práctica, los establecimientos ya no podrán entregar a los clientes empaques plásticos monodosis que contengan azúcar, sal y otros productos como mayonesa, ketchup, aliños o distintas salsas de acompañamiento.

La entrada en vigor coincidirá con la temporada de verano en el continente europeo.

Las alternativas que usarán restaurantes y cafeterías

La nueva regulación obliga a los negocios gastronómicos a modificar sus sistemas de servicio y sustituir los formatos tradicionales.

Entre las opciones permitidas se encuentran:

Sobres fabricados con papel .

. Dispensadores recargables .

. Envases elaborados con plástico compostable certificado , autorizados hasta el 2030.

, autorizados hasta el 2030. Recipientes reutilizables, como aceiteras y otros envases de uso continuo.

Los comercios enfrentan un proceso de transición acelerado. Las empresas disponen de poco tiempo para reducir inventarios existentes y reorganizar la logística dentro de sus locales.

La higiene genera debate entre los negocios

La discusión principal alrededor de la normativa surgió por los desafíos operativos relacionados con la seguridad alimentaria.

Los negocios consideran que mantener estándares óptimos de higiene puede resultar más complejo con el uso de dispensadores compartidos o envases manipulados por distintas personas.

La principal inquietud se centra en evitar contaminaciones cruzadas y preservar la limpieza de productos de uso colectivo.

Las excepciones que mantendrán los formatos individuales

El reglamento contempla algunos escenarios donde los formatos monodosis podrán mantenerse.

Las excepciones incluyen:

Centros médicos y hospitales , donde las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria tienen prioridad.

, donde las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria tienen prioridad. Alimentos destinados al consumo inmediato, aunque este criterio todavía genera dudas sobre su interpretación exacta.

Europa endurecerá las medidas a partir del 2030

La normativa representa una primera fase dentro de una estrategia ambiental más amplia.

Para el 2030, la Unión Europea también eliminará el uso de plástico compostable certificado. La meta es impulsar materiales que sean completamente reciclables.

Las autoridades buscan reducir el uso de artículos desechables de corta duración y modificar hábitos de consumo en espacios públicos, mientras los negocios ajustan sus operaciones a las nuevas exigencias.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.