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Europa elimina los sobres de azúcar y sal en restaurantes: la nueva norma ya tiene fecha

La regulación ambiental limitará empaques plásticos de un solo uso y obligará a negocios a adoptar nuevas alternativas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Restaurantes y cafeterías europeos deberán reemplazar sobres individuales por dispensadores y envases reutilizables.
Restaurantes y cafeterías europeos deberán reemplazar sobres individuales por dispensadores y envases reutilizables. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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