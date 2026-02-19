Europa descubre su propia ‘mina de oro blanco’ en Francia y podría cambiar la industria de carros eléctricos

Francia respalda un proyecto de litio que fortalecería la industria europea de baterías y autos eléctricos frente a China.

Europa encontró un recurso clave para la transición energética. Se trata del depósito de litio de Beauvoir, ubicado en la región de Allier, en Francia. El proyecto podría abastecer baterías para cerca de 700.000 automóviles eléctricos cada año y reducir la dependencia del continente frente a China.

El litio, conocido como “oro blanco”, es un metal blando de color plateado. Se oxida con rapidez al contacto con el aire o el agua. Es esencial para fabricar baterías. También se utiliza en dispositivos electrónicos, drones y sistemas de almacenamiento de energía.

En la actualidad, China domina gran parte de la cadena global del litio. Ese control abarca la extracción y el procesamiento del mineral. Europa busca alternativas para fortalecer su autonomía en materias primas críticas.

El yacimiento de Beauvoir se conoce desde la década de 1960. Durante años, la extracción principal en la zona fue de caolín. Desde 2005, la mina está bajo control de la multinacional francesa Imerys, especializada en minerales industriales.

Ahora el enfoque cambia hacia el litio. El plan prevé una producción anual de 34.000 toneladas de hidróxido de litio. Esa cantidad permitiría fabricar baterías para aproximadamente 700.000 vehículos eléctricos por año.

El Gobierno de Francia anunció respaldo público al proyecto. Incluye un incentivo inicial de 200 millones de euros para Imerys. El objetivo es viabilizar el desarrollo de la extracción y el procesamiento del mineral.

La iniciativa se considera estratégica para la autonomía europea en materias primas. Llega en un momento en que la industria automotriz del continente acelera su proceso de electrificación.

El avance del proyecto puede generar varios efectos. Podría reducir la dependencia europea de importaciones asiáticas. También reforzaría la cadena local de producción de baterías. Además, impulsaría la competitividad de las fabricantes europeas y contribuiría a estabilizar costos en el mediano plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.