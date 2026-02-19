El Mundo

Europa descubre su propia ‘mina de oro blanco’ en Francia y podría cambiar la industria de carros eléctricos

Un proyecto estratégico en Francia coloca a Europa en el mapa del litio y abre la puerta a un giro clave en la industria de vehículos eléctricos

Por O Globo / Brasil / GDA
Francia respalda un proyecto de litio que fortalecería la industria europea de baterías y autos eléctricos frente a China.
Francia respalda un proyecto de litio que fortalecería la industria europea de baterías y autos eléctricos frente a China. (Canva /Canva)







