Tecnología

Físico alemán explica por qué un auto eléctrico resulta seis veces más eficiente que uno de combustión

Un análisis físico cuestiona la marcha atrás de Europa en la transición eléctrica y expone las limitaciones técnicas de los motores de combustión

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un análisis físico detalla por qué los vehículos eléctricos superan ampliamente a los de combustión en eficiencia, emisiones y uso de energía.
Un análisis físico detalla por qué los vehículos eléctricos superan ampliamente a los de combustión en eficiencia, emisiones y uso de energía. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCarros eléctricos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.