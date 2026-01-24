Estos son los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

El Henley Passport Index 2026 revela qué países de América Latina tienen mayor acceso sin visa y cómo se comparan a nivel global.

El martes 13 de enero, la firma Henley & Partners presentó la edición 2026 del Henley Passport Index, uno de los principales rankings internacionales sobre movilidad global. El informe clasifica 199 pasaportes de acuerdo con la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin necesidad de una visa previa.

El índice se construye a partir de datos de Timatic y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), e incluye 227 destinos en todo el mundo. Su actualización es mensual y se utiliza como referencia para evaluar el peso diplomático y la libertad de movimiento de los países.

En 2026, el primer lugar del ranking mundial lo ocupa Singapur, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visa a 192 destinos. Le siguen Japón y Corea del Sur, ambos con acceso a 188 países.

El tercer puesto es compartido por varios países europeos, entre ellos Dinamarca, España, Suecia y Suiza, con 186 destinos.

Panorama de Latinoamérica

América Latina se mantiene fuera del top 10 mundial, pero algunos países logran posiciones relativamente altas en el ranking global. El liderazgo regional lo ostenta Chile, que ocupa el puesto 13, con acceso sin visa a 175 destinos.

En segundo lugar regional se encuentran Argentina y Brasil, ambos en el puesto 16, con 169 destinos disponibles.

El cuarto país latinoamericano mejor posicionado es México, que figura en el puesto 21, con acceso sin visa a 157 países. Le sigue Uruguay, en el puesto 22, con 156 destinos.

Lista completa

Chile : puesto 13, 175 destinos sin visa

: puesto 13, 175 destinos sin visa Argentina : puesto 16, 169 destinos sin visa

: puesto 16, 169 destinos sin visa Brasil : puesto 16, 169 destinos sin visa

: puesto 16, 169 destinos sin visa México : puesto 21, 157 destinos sin visa

: puesto 21, 157 destinos sin visa Uruguay : puesto 22, 156 destinos sin visa

: puesto 22, 156 destinos sin visa Costa Rica : puesto 26, 148 destinos sin visa

: puesto 26, 148 destinos sin visa Panamá : puesto 26, 148 destinos sin visa

: puesto 26, 148 destinos sin visa Paraguay : puesto 29, 145 destinos sin visa

: puesto 29, 145 destinos sin visa Perú : puesto 31, 142 destinos sin visa

: puesto 31, 142 destinos sin visa El Salvador : puesto 35, 132 destinos sin visa

: puesto 35, 132 destinos sin visa Guatemala : puesto 35, 132 destinos sin visa

: puesto 35, 132 destinos sin visa Colombia : puesto 37, 130 destinos sin visa

: puesto 37, 130 destinos sin visa Honduras : puesto 37, 130 destinos sin visa

: puesto 37, 130 destinos sin visa Nicaragua : puesto 40, 125 destinos sin visa

: puesto 40, 125 destinos sin visa Venezuela : puesto 45, 118 destinos sin visa

: puesto 45, 118 destinos sin visa Belice : puesto 49, 99 destinos sin visa

: puesto 49, 99 destinos sin visa Ecuador : puesto 51, 94 destinos sin visa

: puesto 51, 94 destinos sin visa Bolivia : puesto 61, 78 destinos sin visa

: puesto 61, 78 destinos sin visa República Dominicana : puesto 65, 72 destinos sin visa

: puesto 65, 72 destinos sin visa Cuba: puesto 77, 58 destinos sin visa

El informe advierte que las reglas de ingreso pueden modificarse en cualquier momento debido a cambios diplomáticos, migratorios, de seguridad o salud pública, por lo que el ranking refleja una fotografía actualizada de la movilidad global.