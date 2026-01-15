Estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2026: así le fue a Costa Rica en el ranking

Singapur encabeza el listado de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026. Así lo revela la más reciente edición del Henley Passport Index, presentado este martes 13 de enero por la firma Henley & Partners, en el marco de su aniversario número 20.

El ranking mide cuántos destinos pueden visitar los ciudadanos de cada país sin necesidad de una visa previa. Para esta edición, el índice analizó 199 pasaportes y 227 destinos, con base en datos de Timatic y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En el primer lugar se ubica Singapur, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visa a 192 destinos. Le siguen Japón y Corea del Sur, con acceso a 188 países. El tercer puesto lo comparten varios países europeos, entre ellos Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con 186 destinos disponibles.

El cuarto lugar agrupa a Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega, con 185 destinos. En la quinta posición aparecen Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, todos con 184 países sin visa.

El índice se actualiza de forma mensual y es considerado una referencia estándar para evaluar la movilidad global de los ciudadanos y el peso diplomático de los Estados.

El caso de Costa Rica

Costa Rica ocupa el puesto 26 del ranking mundial, con un puntaje de 148 destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar sin visa previa. Comparte esta posición con Panamá, según el informe.

A pesar de su ubicación en el ranking, Costa Rica se encuentra por debajo de otros países latinoamericanos. Chile, por ejemplo, aparece en el puesto 13, con acceso a 175 destinos, mientras que Argentina y Brasil comparten el lugar 16, con 169 países disponibles. México se ubica en la posición 21, con 157 destinos, y Uruguay en el puesto 22, con 156.

El informe recuerda que las reglas de ingreso pueden variar en cualquier momento, debido a cambios diplomáticos, de seguridad, salud o políticas migratorias, por lo que el índice refleja una fotografía actualizada del estado de la movilidad global.