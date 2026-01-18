Estos son los pasaportes más poderosos de Centroamérica en 2026

Singapur encabeza la lista de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026, según la edición más reciente del Henley Passport Index, presentado este martes 13 de enero por la firma Henley & Partners. El ranking evalúa 199 pasaportes con base en el número de destinos a los que se puede viajar sin visa previa, utilizando datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Los ciudadanos de dicho país pueden ingresar sin visa a 192 destinos. En el ranking, le siguen Japón y Corea del Sur, ambos con acceso a 188 países.

El tercer puesto es compartido por varias naciones europeas, entre ellas Dinamarca, España, Suecia y Suiza, con 186 destinos. El cuarto y quinto lugar también están dominados por países de Europa occidental y Asia, lo que consolida la brecha entre las regiones con mayor movilidad global y el resto del mundo.

Así se posiciona Centroamérica

En este contexto global, Centroamérica muestra un panorama diverso. Los países mejor posicionados de la región son Costa Rica y Panamá, que comparten el puesto 26 a nivel mundial, con acceso sin visa a 148 destinos.

Más atrás aparece El Salvador, en el puesto 35, con 132 destinos, seguido muy de cerca por Guatemala, que ocupa la misma posición y puntaje.

En un nivel inferior se encuentran Honduras, en el puesto 37, con 130 destinos, y Nicaragua, que figura en el lugar 40, con 125 países disponibles sin visa.

El caso de Belice es el más rezagado de la región. Este país se ubica en el puesto 49 del ranking mundial, con acceso sin visa a 99 destinos.

El informe recuerda que las condiciones de ingreso pueden cambiar en cualquier momento debido a decisiones diplomáticas, migratorias, de seguridad o salud pública, por lo que el índice representa una fotografía actualizada del poder de cada pasaporte en el escenario global.