Centroamérica tiene dos pasaportes igual de poderosos, según nuevo ranking

Henley Passport Index reveló el nuevo orden de pasaportes más poderosos en Centroamérica según acceso sin visa.

La cantidad de países a los que una persona puede ingresar sin requerir visa depende directamente del pasaporte que posea. Este documento no solo permite identificarse fuera del territorio nacional, sino que representa un indicador clave del nivel de movilidad internacional que tiene un ciudadano.

En otras palabras, a mayor aceptación del pasaporte, mayores posibilidades de viajar sin trámites migratorios complejos.

El más reciente Henley Passport Index presentó un listado global actualizado con datos hasta el 7 de noviembre de 2025. Este ranking califica la aceptación de los pasaportes según la cantidad de destinos a los que se puede acceder sin visa previa.

Ranking de los pasaportes de Centroamérica, del menos aceptado al más aceptado

7. Belice

Ocupa el puesto 52 a nivel mundial. Permite ingresar sin visa a 100 países.

6. Nicaragua

En el lugar 44 del mundo, con acceso libre de visado a 126 destinos.

5. Honduras

Figura en la posición 40 del ranking global, con 130 países disponibles sin visa.

4. Guatemala

Está en el puesto 38 del listado mundial. Sus ciudadanos pueden viajar sin visa a 133 países.

3. El Salvador

Alcanza el puesto 37, con ingreso sin visa a 134 naciones.

1. Costa Rica y Panamá

Ambos países comparten el liderazgo regional y se ubican en el puesto 28 a nivel mundial, con 149 países accesibles sin visa previa.

Panamá logró empatar con Costa Rica en el primer lugar regional, luego de haber estado por meses en la segunda posición. Ambos países ahora comparten el puesto 28 a nivel mundial y ofrecen acceso sin visa a 149 destinos internacionales, según los datos más recientes del Henley Passport Index.

¿Cómo funciona el Henley Passport Index?

The Henley Passport Index es una herramienta creada por la firma Henley & Partners. Se basa en información exclusiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos más precisa del mundo sobre regulaciones de viaje.

Este índice evalúa la capacidad de un pasaporte para facilitar el ingreso sin visa previa a distintos países. Incluye 199 pasaportes y 227 destinos. El listado se actualiza cada mes.

El análisis forma parte del Global Mobility Report, el cual ofrece una visión más amplia sobre las tendencias actuales en movilidad, soberanía y relaciones internacionales.