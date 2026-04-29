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Estos son los mejores países para vivir como pensionado, según ranking mundial de 2026

Grecia lidera el listado global, mientras Panamá, Costa Rica y México figuran entre los mejores destinos para retirarse en 2026

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Por Jailine González Gómez
Panamá, Costa Rica y México aparecen entre los mejores destinos del mundo para el retiro en 2026, según un índice internacional.
El Índice Global de Jubilación 2026 reveló cuáles son los mejores países para retirarse. Panamá, Costa Rica y México entraron al top 5. (Canva/Canva)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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