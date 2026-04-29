Estos son los mejores países para vivir como pensionado, según ranking mundial de 2026

El Índice Global de Jubilación 2026 reveló cuáles son los mejores países para retirarse. Panamá, Costa Rica y México entraron al top 5.

Grecia, Panamá y Costa Rica encabezan la lista de los mejores países del mundo para vivir como pensionado en 2026, según el Índice Global de Jubilación 2026, un ranking internacional que compara 24 destinos y evalúa factores como costo de vida, acceso a salud, clima, vivienda, facilidad de residencia y calidad de vida.

El informe también colocó a México dentro del top 5 mundial, lo que consolidó a América Latina como una de las regiones más atractivas para el retiro internacional.

Top 10 de los mejores países para retirarse en 2026

Grecia Panamá Costa Rica Portugal México Italia Francia España Tailandia Malasia

¿Por qué destacan los primeros países?

Grecia: el nuevo líder mundial para pensionados

Grecia ocupó el primer lugar del ranking gracias a su combinación de clima mediterráneo, costo de vida más bajo que en otras partes de Europa y una fuerte sensación de comunidad.

El informe destaca que muchas zonas del país ofrecen más de 300 días de sol al año, vivienda más accesible fuera de las zonas turísticas y un sistema de salud privado con costos razonables. También se valoró la facilidad para obtener residencia mediante permisos para personas financieramente independientes o la Golden Visa.

Además, la calidad de vida diaria fue uno de los puntos más altos: menor ritmo de vida, cercanía con la naturaleza y una fuerte vida comunitaria.

Panamá: beneficios directos para jubilados

Panamá alcanzó el segundo lugar mundial y fue el país latinoamericano mejor posicionado. Su principal fortaleza fue el conocido programa Pensionado, que ofrece descuentos obligatorios por ley para personas retiradas.

Estos beneficios incluyen rebajas en servicios públicos, consultas médicas, medicamentos, transporte, espectáculos y restaurantes. El índice también resaltó la facilidad para obtener residencia, el uso del dólar estadounidense y la conectividad internacional del país.

El costo de vida sigue siendo competitivo y permite mantener una buena calidad de vida con presupuestos moderados.

Costa Rica: salud, naturaleza y estabilidad

Costa Rica se ubicó en el tercer lugar global por su equilibrio entre calidad de vida, estabilidad institucional y acceso a salud.

El informe reconoce la fortaleza de la Caja y la posibilidad de complementar con atención médica privada a costos más bajos que en Estados Unidos. También se valoraron los bajos impuestos a la propiedad y las distintas vías migratorias para pensionados, rentistas e inversionistas.

Aunque el costo de vida puede variar según la zona, el análisis señala que consumir productos locales y vivir fuera de los polos turísticos permite reducir considerablemente los gastos mensuales.

Portugal: Europa con costos más manejables

Portugal quedó en el cuarto lugar por ofrecer una combinación atractiva entre calidad europea y costos más bajos que otros países del continente.

El ranking destaca su sistema de salud universal, clima templado, seguridad y una fuerte comunidad internacional de expatriados. También sobresalen sus opciones de visa, especialmente para personas con ingresos pasivos.

Aunque el costo de la vivienda ha subido en ciudades como Lisboa y Oporto, todavía mantiene ventajas frente a otros destinos europeos.

México: retiro accesible y diversidad de estilos de vida

México ocupó el quinto lugar mundial gracias a su menor costo de vida, variedad geográfica y cercanía con Estados Unidos y Canadá.

El informe destaca que una persona retirada puede vivir cómodamente con presupuestos moderados, especialmente fuera de las zonas más turísticas. También se valoró el acceso rápido a servicios médicos privados, el bajo costo de medicamentos y la presencia de grandes comunidades de extranjeros retirados.

La diversidad climática y cultural permite elegir entre vida de playa, ciudades coloniales o zonas montañosas.

Italia: cultura, gastronomía y costo accesible en el sur

Italia ocupó el sexto lugar del ranking por su combinación de calidad de vida, riqueza cultural y costos más bajos en varias regiones fuera de las grandes ciudades.

El informe destaca especialmente el sur del país, donde alquilar vivienda resulta más accesible que en destinos como Roma o Milán. También se valoró el acceso a salud pública y privada, así como la posibilidad de obtener residencia mediante la visa de residencia electiva para personas con ingresos pasivos.

Además, la gastronomía, el clima mediterráneo y la vida social activa hacen que muchas personas retiradas encuentren en Italia una experiencia de retiro más pausada y comunitaria.

Francia: salud pública sólida y vida tranquila en pueblos pequeños

Francia se ubicó en el séptimo lugar mundial, impulsada por su reconocido sistema de salud y la calidad de vida en zonas rurales y pequeñas ciudades.

El ranking resalta que fuera de París y del sur más turístico, el costo de vida puede ser considerablemente más bajo. También se valoró el acceso a la salud pública para residentes, con consultas médicas y medicamentos a precios accesibles.

La vida en pueblos pequeños, con mercados locales, seguridad y fuerte sentido de comunidad, fue uno de los principales atractivos señalados por el informe.

España: clima, caminabilidad y excelente atención médica

España alcanzó el octavo lugar gracias a su clima cálido, ciudades caminables y uno de los sistemas de salud mejor valorados de Europa.

El análisis destaca que muchas regiones superan los 300 días de sol al año, lo que favorece el estilo de vida al aire libre. También se valoró la facilidad de transporte público, el acceso a seguros privados de salud a bajo costo y la visa no lucrativa para personas retiradas.

Aunque el precio de la vivienda ha aumentado en ciudades como Madrid y Barcelona, zonas costeras e interiores mantienen opciones más accesibles.

Tailandia: bajo costo y servicios modernos

Tailandia ocupó el noveno lugar mundial por ofrecer uno de los costos de vida más bajos del ranking junto con servicios modernos y alta conveniencia diaria.

El informe resalta el acceso rápido a salud privada de alta calidad, internet de alta velocidad, transporte eficiente y opciones de vivienda accesibles tanto en ciudades como en zonas de playa.

Además, sus visas para retiro y larga estancia, junto con una fuerte comunidad internacional, la convierten en una opción atractiva para quienes buscan retirarse con menor presupuesto.

Malasia: seguridad, vivienda amplia y salud asequible

Malasia cerró el top 10 en el décimo lugar, destacada por su equilibrio entre seguridad, costo de vida bajo y vivienda espaciosa a precios competitivos.

El análisis resalta ciudades como Penang, donde es posible alquilar apartamentos amplios por montos muy inferiores a los de Europa o Norteamérica. También se valoró el acceso a hospitales privados modernos y consultas médicas asequibles.

La facilidad para establecerse a largo plazo mediante programas de residencia y el uso extendido del inglés fortalecen su atractivo para personas jubiladas extranjeras.