Estos son los dos hospitales de Centroamérica que entraron al ranking de los mejores de Latinoamérica en 2026

Centroamérica colocó dos hospitales en el ranking latinoamericano 2026 en ortopedia y oftalmología.

Centroamérica logró incluir dos hospitales en el ranking Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina 2026, publicado por la revista internacional Newsweek junto con la firma Statista. Se trata del Hospital Clínica Bíblica, en Costa Rica, y el Hospital Punta Pacífica, en Panamá.

La clasificación evaluó centros privados en cinco procedimientos de ortopedia y oftalmología, áreas asociadas con el aumento de la población adulta mayor en la región.

El Hospital Clínica Bíblica, ubicado en San José, obtuvo una puntuación de 81 en reemplazo de cadera. En cirugía y reemplazo de rodilla se ubicó en el puesto 67 y en cirugía de hombro en el 74. En oftalmología alcanzó el lugar 70 en cirugía de cataratas y el 58 en cirugía ocular refractiva.

Por su parte, el Hospital Punta Pacífica, en Ciudad de Panamá, registró una puntuación de 79 en reemplazo de cadera. En cirugía y reemplazo de rodilla se posicionó en el puesto 92 y en cirugía de hombro en el 97.

Los mejores hospitales y clínicas privadas de América Latina (Newsweek /Newsweek)

El ranking incluyó a los 100 mejores hospitales en procedimientos ortopédicos y a los 75 mejores en oftalmología. Ningún centro de Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua figuró en la lista 2026.

La evaluación se basó en un modelo de puntuación integral que consideró cuatro variables.

El componente principal fue una encuesta internacional aplicada entre setiembre y octubre de 2025 a profesionales médicos latinoamericanos, quienes recomendaron hospitales según su experiencia.

También se analizaron acreditaciones y certificaciones, reseñas de Google como indicador de experiencia del paciente y, en ortopedia, la implementación de medidas de resultados reportadas por el paciente (PROMs).

En ortopedia, la reputación representó el 75% del puntaje total. En oftalmología, alcanzó el 80%.

La publicación señaló que América Latina enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional, lo que incrementa la demanda de cirugías de rodilla, cadera y cataratas.

Con esta inclusión, Costa Rica y Panamá se consolidaron como los únicos países de Centroamérica presentes en la clasificación regional 2026 en procedimientos quirúrgicos específicos.