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Estos países deberán pagar fianza de hasta $15.000 por visa para ingresar a Estados Unidos en 2026

Conozca quiénes están en la lista, cuándo entra en vigor y cómo funciona

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Por Silvia Ureña Corrales
Estados Unidos exige fianzas variables a ciudadanos de 49 países para visas B1/B2, con montos definidos en entrevista consular.
Estados Unidos exige fianzas variables a ciudadanos de 49 países para visas B1/B2, con montos definidos en entrevista consular. (Canva stock/Inna Dodor de Getty Images Pro / grandriver de Getty Images Signature)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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