Estos países deberán pagar fianza de hasta $15.000 por visa para ingresar a Estados Unidos en 2026

Estados Unidos mantuvo y amplió su programa piloto de fianzas para visas B1/B2. La lista oficial actualizada este miércoles 18 de marzo de 2026 incluye 50 países cuyos ciudadanos, si califican para una visa de turismo o negocios, pueden quedar sujetos a un depósito de $5.000, $10.000 o $15.000, según lo determine el funcionario consular durante la entrevista. Entre los países latinoamericanos mencionados aparecen Nicaragua, Venezuela y Cuba.

La medida forma parte de un programa temporal del Departamento de Estado que entró en vigor el 20 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el 5 de agosto de 2026.

La norma permite exigir la fianza a solicitantes de países señalados por altas tasas de permanencia irregular con visa, deficiencias en controles de verificación o esquemas de ciudadanía por inversión sin requisito de residencia, según explica la página web de Travel State de Estados Unidos.

Según la actualización oficial, Nicaragua quedó sujeta a esta exigencia a partir del 2 de abril de 2026, mientras Venezuela y Cuba aparecen con fecha de aplicación del 21 de enero de 2026.

El Gobierno estadounidense indicó que la fianza no garantiza la emisión de la visa. El dinero solo debe depositarse cuando un funcionario consular lo ordene y mediante un enlace directo de Pay.gov, junto con la presentación del Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional. La autoridad advirtió que no reconoce pagos hechos en plataformas de terceros y que los montos cancelados sin autorización previa no serán reembolsados.

La regla también impuso restricciones de ingreso y salida. Quienes viajen con una visa sujeta a fianza solo podrán entrar y salir de Estados Unidos por aeropuertos comerciales habilitados, incluidos los puntos de prechequeo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. No podrán usar vuelos chárter, aviación general ni puestos terrestres o marítimos.

El Departamento de Estado explicó que la devolución automática del dinero procederá si Seguridad Nacional registra la salida del viajero dentro del plazo autorizado, si la persona no usa la visa antes de su vencimiento o si se le niega la admisión en el puerto de entrada. En cambio, los casos en que existan indicios de incumplimiento pasarán a revisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

Lista completa de países: