Esto es lo que se sabe de la reunión de María Corina Machado con Marco Rubio de este martes

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.

Bogotá, Colombia. La líder opositora de Venezuela María Corina Machado se reúne este martes en el Departamento de Estado de Estados Unidos con el secretario de esta institución, Marco Rubio, a las 10:00 a. m. hora local, informó el equipo oficial de la Nobel de la Paz 2025.

A través de X, el equipo de Machado anunció la reunión, aunque no ofreció detalles sobre los temas a tratar ni información adicional al respecto.

Durante su tiempo en Estados Unidos, Machado se ha reunido con el presidente Donald Trump, congresistas, senadores, cancilleres de distintos países y líderes empresariales. También con jefes de Estado de países que su equipo no especificó.

El encuentro tiene lugar después de que Estados Unidos reanudara este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de salir del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, quienes la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.

La opositora regresará a Venezuela “en los próximos días”, reiteró el sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Estados Unidos sigue exigiendo "la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente en la isla". (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump ha descartado de momento a Machado para liderar al país suramericano y en su lugar reconoció a Delcy Rodríguez. Según el republicano, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno encargado de Venezuela, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

No obstante, Trump también dijo que le gustaría “involucrarla de alguna manera” en el gobierno venezolano tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel.

María Corina Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que acabaron con la polémica reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto:Getty Images via AFP

La ola represiva posterior a las elecciones la obligó a permanecer en la clandestinidad por más de un año, hasta que escapó en una cinematográfica misión de rescate con una compañía estadounidense en diciembre de 2025.

Viajó a Oslo para recibir el premio que el Instituto Nobel le otorgó “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos”.