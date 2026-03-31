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Esto es lo que se sabe de la reunión de María Corina Machado con Marco Rubio de este martes

El encuentro tiene lugar después de que Estados Unidos reanudara este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







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