Esto es lo que el movimiento independentista de Groenlandia plantea ante el creciente interés de Estados Unidos

La oposición independentista de Groenlandia, representada por el partido Naleraq, solicitó a las autoridades de la isla abrir un diálogo directo con Estados Unidos sin la participación de Dinamarca. La petición surgió en medio del aumento de la tensión en Europa por las advertencias emitidas desde Washington.

La postura del partido se conoció tras la iniciativa del Gobierno groenlandés de gestionar una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto con representantes del Gobierno danés, con el fin de abordar la relación bilateral y los recientes mensajes de la Administración del presidente Donald Trump.

Desde Naleraq se insistió en que Groenlandia debe acudir sola a esas conversaciones. Dirigentes de la agrupación señalaron que la isla necesita establecer contactos parlamentarios directos con Estados Unidos para defender sus intereses sin intermediarios.

Uno de los voceros fue Juno Berthelsen, exresponsable del área de Exteriores en Groenlandia. El dirigente sostuvo que la isla debe exponer sus objetivos políticos y escuchar la visión estadounidense sin que el proceso pase por la mediación danesa. Además, cuestionó la capacidad del Ejecutivo groenlandés para responder al escenario actual y afirmó que la administración luce paralizada pese a las solicitudes de diálogo desde Washington.

Naleraq mantiene como eje central la independencia plena de Groenlandia. En las elecciones de 2025 obtuvo el 25% de los votos, lo que le permitió asegurar 8 escaños en el Parlamento local, el Inatsisartut, integrado por 31 diputados.

Aunque el partido no forma parte del Gobierno de coalición, defendió la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos basado en una asociación libre. Bajo este esquema, Groenlandia recibiría apoyo y protección estadounidense a cambio de conceder derechos militares, sin llegar a una anexión formal.

La formación reiteró que la autodeterminación requiere preparación política y práctica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que Groenlandia establezca relaciones internacionales propias que garanticen su viabilidad como nación soberana.

Las aspiraciones de Estados Unidos sobre Groenlandia se intensificaron desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca hace un año. El mandatario justificó su interés en la isla por razones de seguridad nacional, aludiendo a la presencia de embarcaciones chinas y rusas en la región y a la relevancia estratégica del territorio ártico.

