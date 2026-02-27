Este país de Latinoamérica recibe 180 autobuses de China y moderniza su transporte público

China entregó 180 autobuses modernos a Nicaragua para renovar el transporte en la capital. Imagen con fines ilustrativos.

China refuerza su presencia en América Latina con la entrega de 180 autobuses de última generación a Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega. Las unidades están disponibles en Managua desde febrero de 2026.

La información oficial detalla que Nicaragua recibió 180 autobuses nuevos para el traslado de pasajeros. Las unidades son de la marca Yutong. El objetivo es modernizar la flota de transporte público en la capital.

Los autobuses cuentan con aire acondicionado, frenos ABS y cámaras de seguridad. Las autoridades buscan mejorar el servicio y sustituir parte del sistema envejecido que opera desde hace años en el país.

China figura como uno de los principales socios comerciales de varios países de Latinoamérica. La entrega de esta flota forma parte de una alianza estratégica con el gobierno nicaragüense para fortalecer el transporte público.

El caso de Chile

La presencia china en la región también avanza en infraestructura vial en Chile. A inicios de marzo de 2021, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó a China Railway Construction Corporation la concesión de la Ruta 5 en el tramo Talca-Chillán.

El proyecto abarca cerca de 195 km de extensión. La concesión se mantiene hasta el 13 de marzo de 2053. La inversión alcanza los $800 millones.

En ese momento, el entonces ministro Alfredo Moreno indicó que la carretera representa un eje fundamental para el país. Señaló que la Ruta 5 Tramo Talca-Chillán iniciaría operaciones el 1 de abril de 2021, durante la administración de Sebastián Piñera.

Obras contempladas en la concesión

El plan incluye:

Ampliación a terceras pistas en un tramo de 30 km.

Construcción de un nuevo Puente Maule.

Enlaces, retornos y pasarelas.

Bahías para buses con pistas de aceleración y frenado.

Calles de servicio.

Proyectos de drenaje, iluminación y paisajismo.

Aceras peatonales.

Diseño de doble calzada por sentido en el Baipás Talca.

Implementación gradual de un sistema free flow.

El Baipás Talca atravesará San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, en la Región del Maule.

Las comunidades beneficiadas incluyen San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.