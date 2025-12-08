El Mundo

Este es el país de Centroamérica con mejores índices de calidad de vida en 2025

Costa Rica obtiene 129,43 puntos y supera a Panamá en el Índice de Calidad de Vida 2025, que combina poder adquisitivo, seguridad, sanidad, tráfico, contaminación y clima

Por Jailine González Gómez
17/03/2018, San José, Parque Morazan, recorrido por los stand del Transitarte 2018 en el centro de la capital donde hay varias actividades culturales. Fotografía José Cordero
El ranking 2025 de Numbeo sitúa a Costa Rica como el país con mejor calidad de vida de Centroamérica y entre los tres primeros de Latinoamérica, de la mano de Uruguay y Ecuador. (Jose Cordero)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

