Este es el país de Centroamérica con mejores índices de calidad de vida en 2025

El ranking 2025 de Numbeo sitúa a Costa Rica como el país con mejor calidad de vida de Centroamérica y entre los tres primeros de Latinoamérica, de la mano de Uruguay y Ecuador.

Costa Rica ocupa el mejor puesto de Centroamérica en el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo. El país suma 129,43 puntos y se ubica por encima de Panamá, que marca 124,42 puntos en la misma medición internacional.

Dentro de América Latina, los datos sitúan a Uruguay, Costa Rica y Ecuador como los tres países mejor calificados. Uruguay registra 139,81 puntos, Costa Rica 129,43 y Ecuador 128,54. Estos tres países concentran los índices de calidad de vida más altos de la región en la lista global de Numbeo.

Según la metodología de Numbeo, un índice de calidad de vida más alto refleja un entorno con mejor poder adquisitivo, mayor seguridad, mejor sanidad y clima más favorable, junto con menor costo de vida, menos contaminación, menor tiempo en presas y mejor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos.

El resultado de Costa Rica se explica por una combinación de los ocho subíndices. El país registra un índice de poder adquisitivo de 52,32; seguridad de 45,90; sanidad de 64,29, costo de vida de 50,15; relación precio/ingresos para propiedades de 10,31; tiempo de desplazamiento en tráfico de 59,99; contaminación de 42,01 y clima de 99,48.

En el caso de Costa Rica, el índice de clima roza el puntaje máximo, muy por encima de la mayoría de países de la tabla. El país también muestra un desempeño intermedio en sanidad y costo de vida, aunque registra un índice elevado de tiempo de desplazamiento en tráfico.

Panamá, el otro país centroamericano incluido en el ranking, obtuvo 124,42 puntos en calidad de vida. Presenta un índice de seguridad de 57,32, sanidad de 60,66, costo de vida de 43,91, relación precio/ingresos de 11,17, tiempo en tráfico de 35,24, contaminación de 55,63 y clima de 67,84.

Numbeo se define como una base de datos colaborativa sobre precios de consumo, precios de vivienda e indicadores de calidad de vida. Cualquier usuario puede ingresar o modificar datos, y el sitio combina esa información con datos que el operador recopila de empresas y gobiernos, a los que asigna más peso en la fórmula final.

El Índice de Calidad de Vida de Numbeo utiliza una fórmula propia que integra los ocho subíndices. Puntajes más altos indican mejores condiciones en las categorías de poder adquisitivo, seguridad, sanidad y clima. Por el contrario, puntajes más bajos indican mejores condiciones en costo de vida, contaminación, relación precio/ingresos de vivienda y tiempo de desplazamiento.