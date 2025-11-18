Economía

Estos son los países de Centroamérica más difíciles para hacer negocios

Un ranking internacional revela cuáles naciones del istmo enfrentan mayores trabas para operar empresas

Por Silvia Ureña Corrales
El Índice Global de Complejidad Empresarial 2025 posiciona a varios países centroamericanos entre los más desafiantes de la región para invertir y emprender.
El Índice Global de Complejidad Empresarial 2025 posiciona a varios países centroamericanos entre los más desafiantes de la región para invertir y emprender.







