El Mundo

Este es el nuevo acuerdo de inversión en el petróleo de Venezuela

Un nuevo acuerdo abre la puerta a futuras inversiones en el sector energético venezolano.

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Por Europa Press
En la imagen una petrolera en Venezuela
Venezuela y Repsol avanzan en planes para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y gas. (AFP/AFP)







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