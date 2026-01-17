Este día depositarán la pensión de enero en España: verifique su cuenta bancaria

La Seguridad Social ya definió el día oficial en que se abonará la pensión de enero y cuándo corresponde el siguiente pago mensual.

Las personas pensionadas en España ya pueden conocer cuándo se pagará la pensión correspondiente a enero de 2026, según el calendario oficial de la Seguridad Social. El abono se realiza a mes vencido y debe efectuarse dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente.

De acuerdo con la normativa vigente, la pensión de enero de 2026 se paga el lunes 2 de febrero de 2026, ya que el día 1 cae domingo. La ley establece que el ingreso debe realizarse el primer día hábil del mes siguiente y siempre antes del cuarto día natural.

Aunque la fecha oficial es el 2 de febrero, la mayoría de las entidades bancarias suele adelantar el pago. Por esta razón, lo habitual es que las personas pensionadas vean reflejado el depósito entre el 22 y el 26 de enero, según la política de cada banco.

La pensión de enero corresponde a una mensualidad ordinaria y no incluye paga extraordinaria.

Cómo se pagan las pensiones en España

Las pensiones del sistema de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas al año. Son 12 mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias que se depositan en junio y noviembre. El derecho al cobro se genera por mensualidades naturales vencidas.

En el caso de pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el pago se realiza en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas.

Importancia de revisar la cuenta bancaria

La Seguridad Social recomienda mantener actualizados los datos bancarios para evitar retrasos en el cobro. El cambio de cuenta puede gestionarse mediante el Protocolo de Variación de Cuentas Bancarias, a través del INSS o en el portal Tu Seguridad Social.