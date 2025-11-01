El Mundo

Estas son las nuevas restricciones de acceso a la Casa Blanca para periodistas

La Casa Blanca ahora exige cita previa para que los periodistas accedan a la Sala 140 del Ala Oeste, junto al Despacho Oval. Conozca los detalles.

Por Europa Press
La Casa Blanca en Washington, D. C., capturada durante el período de transición presidencial en enero del 2025.
La Casa Blanca restringe el acceso de la prensa a la Sala 140 del Ala Oeste, requiriendo cita previa para informar sobre asuntos de seguridad nacional. (Shutterstock)







Casa BlancaPeriodistasRestriccionesEstados Unidos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

